WSJ: Госдеп США открыто обвинил Россию в нарушении договора СНВ из-за блокирования инспекций

Госдеп США выступил с громким антироссийским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США полагает, что Россия нарушила договор СНВ-3 тем, что отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. Информацию об этом публично распространило влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклад внешнеполитического ведомства США, направленный в конгресс.

Журналисты сообщают, что это «первый случай, когда США публично обвиняют Россию в нарушении договора», заключенного в 2011 году. Власти Соединенных Штатов увреены, что отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией.

При этом российское руководство обвинения со стороны США категорически опровергает. Более того, по словам российского посла в США Анатолия Антонова, различные ограничительные меры Вашингтона и его союзников против Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках договора СНВ, по сути, оказалось блокировано.

Договор СНВ-3 - это двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) — до 700 единиц. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге.

27 января 2021 года Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля соглашение вступило в силу.