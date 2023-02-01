Запад до сих пор не спешит расследовать теракты на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публичные высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», свидетельствует о причастности администрации Джо Байдена к данной диверсии.

Такое публично заявление сделал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — подчеркнул Карлсон.

Журналист напомнил, что заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства ранее не скрывала своей радости от того, что газопроводы, по которым на Запад поступает российский газ, из-за диверсии в настоящее время не функционируют. Такое поведение чиновницы, как полагает Карлсон, говорит о многом и является красноречивым фактом, говорящим о том, что именно команде Байдена было выгодно уничтожение СП-1 и СП-2.

В настоящее время никаких предварительных итогов расследования диверсий на газопроводах Запад не предоставил и не обнародовал. В России по факту подрыва "Северного потока-1" и "Северного потока-2" ранее было возбуждено уголовное дело, которое расследуется по статье "Акт международного терроризма".

Президент РФ Владимира Путин ранее публично заявлял о том, что у Москвы есть заслуживающая доверия информация о возможной причастности к подрыву газопроводов "англосаксов", которые фактически начали уничтожать единую европейскую энергетическую инфраструктуру.