Украина очень хочет стать членом Евросоюза, но в ближайшее время этого совершенно точно не произойдет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не получит возможность войти в Евросоюз в ускоренном порядке - для вступления в ЕС стране придется проходить все необходимые процедуры (в том числе, принимать целый ряд важных реформ в обычном порядке, на что совершенно точно уйдет несколько лет).

Информацию об этом уже официально подтвердил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Ожидается, что 3 февраля 2023 года на очередном саммите Евросоюза страны-члены ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах, но обещания ускоренного членства не будет", - цитирует российское информагентство ТАСС своего собеседника среди представителей Евросоюза.

При этом даже приблизительные сроки, в которые Киев сможет вступить в ЕС, пока не называются: обычно речь может идти о периоде в три-пять лет и более.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и другие представители киевского националистического режима направляли в ЕС заявку на вступление страны в число стран-членов Евросоюза. Однако в ЕС полагают, что вступление государства в ЕС вряд ли будет возможным как минимум до того мометнта, пока на территории государства будут продолжать вестись боевые действия.