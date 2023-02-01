Депутат Шеремет: Сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США Фото: Александр КОЦ

Депутат российской Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России.

Политик убежден, что только справедливая политика позволит остановить экспансию Соединенных Штатов.

- Сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США и поставить точку в их диктате и желании вершить судьбы целых стран и народов, - рассказал Шеремет РИА Новости.

Ранее на сайте американского издания The Intercept сообщалось, что из-за обострения ситуации на Украине стало понятно, что мир ждет появление постамериканского мира. В статье утверждается, что часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для Соединенных Штатов избрали нейтральный путь и тем самым отказавшись занимать чью-либо сторону. Эти государства не стали примыкать к тому или иному блоку, точно так же , как им приходилось это делать во время "Холодной войны", констатируется в материале.