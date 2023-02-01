В России выявлено 8 504 новых случая заражения коронавирусом 1 февраля 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 8 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в среду, 1 февраля 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, которые были представлены Оперативным штабом, за прошедшие сутки подтвержден 41 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 6 729 человек, что на 10,3% больше по сравнению с минувшим вторником, 31 января. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 169 человек, что на 12,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 1 февраля 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 958 696. Жертвами COVID-19 стало 395 108 заболевших, а из больниц выписали 21 356 008 пациентов.