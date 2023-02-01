Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах Фото: REUTERS

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом ... Формально отработали версию», - приводит издание слова экс-главы ведомства.

Напомним, Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украине в конце февраля 2014 года, а в конце августа 2019 года, его переназначили на эту должность. Он стал последним из двух министров предыдущего украинского правительства, который остался в кабмине при новой власти.

После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Арсен Аваков остался главой ведомства, а в отставку его отправили только в июле 2021 года. Как писал сайт KP.RU, бывший министр опроверг сообщения о своем убийстве.