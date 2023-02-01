Глава Амурской области Василий Орлов: В 2023 году аграрии смогут получить гранты на строительство овощехранилищ

Губернатор Василий Орлов осмотрел новое овощехранилище в селе Гродеково Благовещенского района. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Аграриям Амурской области с 2023 года будет доступна господдержка на строительство овощехранилищ в виде грантов. Это позволит сельхозпроизводителям получать средства до начала строительства, а не после, сообщил глава региона Василий Орлов.

Губернатор 1 февраля осмотрел новое овощехранилище в селе Гродеково Благовещенского района. В здании площадью в 654 кв. м. может храниться до 500 тонн овощей. Объект благодаря господдержке построило КФХ «Семена». Собственник потратил на строительство около 23 млн рублей, из которых более 10 млн. рублей ему вернули в виде субсидии из областного бюджета.

«Овощеводство и картофелеводство стоят на особом контроле в минсельхозе области, подчеркнул глава региона Василий Орлов. - Основная задача - строительство современных овощехранилищ, чтобы продукция могла сохраняться как можно дольше. Первым и пока единственным хозяйством, получившим более 10 миллионов рублей при строительстве овощехранилища, стало КФХ «Семена». В 2023 году планируем видоизменить 50% субсидирование на строительство овощехранилищ. Господдержку аграрии смогут получить в виде грантов, это позволит направлять средства до начала строительства, а не как ранее, после возведения овощехранилищ. Так мы снизим нагрузку на фермеров, они смогут вкладывать в строительство только половину собственных средств, остальное получать из регионального бюджета. Рассчитываем, что эта мера поддержки будет более популярна среди аграриев».

Всего в Амурской области работает 41 хранилище для овощей и картофеля. Больше половины из них требуют реконструкции, поскольку размещаются в приспособленных складах и продуктовых базах, построенных 30 и более лет назад.