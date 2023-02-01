Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского гражданства

Налоговая служба закрыла бизнес Анны Фото: Личный архив

Певица Анна Asti, которая в 2022 году стала самой популярной артисткой по версии стримингового сервиса "Яндекс Музыка", лишилась ИП в России. По данным KP.RU, Налоговая служба закрыла бизнес Анны Дзюба (настоящее имя звезды. - Ред.) "в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации". Дело в том, что по информации ФНС, самая популярная певица России является обладательницей гражданства Украины.

Между тем, с декабря 2020 года певица замужем за российским предпринимателем Станиславом Юркиным, то есть давно имела возможность получить российский паспорт. Или, по крайней мере, она могла продлить ВНЖ, чтобы дальше работать в России: именно на счет ИП большинство звезд шоу-бизнеса получают доходы от концертов, корпоративов и рекламы.

- ИП - это преференция в сфере уплаты налогов, для предпринимателей созданы очень лояльные условия, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - И когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России. Возможно, перед поездкой за границу (Asti сейчас путешествует по США. - Ред.) певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства. Поэтому, на мой взгляд, Анне Asti имеет смысл получить гражданство РФ, чтобы не было двусмысленной трактовки ее действий.

Сама же певица лишь однажды высказалась о своем гражданстве: в ноябре 2021 года в интервью Ксении Собчак Asti заявила, что не отказывается от украинского паспорта, чтобы продолжать ездить к родителям на Украину.