Полковник Макгрегор: в США известно, что Украина проигрывает Фото: REUTERS

Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает», - сказал офицер.

Экс-советник отметил, что украинское сопротивление рушится.

По его мнению, сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо.

Макгрегор подчеркнул, что на Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях.

Как писал сайт KP.RU, 27 января 2023 года Макгрегор заявил, что США проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта.

Офицер уточнил, что вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией.

Он отметил, что российские военные успешно уничтожают вооружение, поставляемое Киеву Западом, и наносят поражения украинской армии одно за другим.

По его мнению, на этом фоне разочарование Вашингтона уже перерастает в отчаяние, но при этом президент США Джозеф Байден не намерен уступать, что ставит Вашингтон и Москву на грань прямого конфликта.