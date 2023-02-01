Полковник Макгрегор: в США известно, что Украина проигрывает
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Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
«В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает», - сказал офицер.
Экс-советник отметил, что украинское сопротивление рушится.
По его мнению, сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо.
Макгрегор подчеркнул, что на Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях.
Как писал сайт KP.RU, 27 января 2023 года Макгрегор заявил, что США проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта.
Офицер уточнил, что вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией.
Он отметил, что российские военные успешно уничтожают вооружение, поставляемое Киеву Западом, и наносят поражения украинской армии одно за другим.
По его мнению, на этом фоне разочарование Вашингтона уже перерастает в отчаяние, но при этом президент США Джозеф Байден не намерен уступать, что ставит Вашингтон и Москву на грань прямого конфликта.