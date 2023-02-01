На Украине прочат скорую отставку минстру обороны Резникову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст», - написал депутат.

Он не назвал причины возможной отставки Резникова, а также пока неизвестна кандидатура нового главы минобороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года Зеленский уволил глав трех областей и представителей власти в подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что ушел в отставку заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Кирилл Тимошенко из-за подозрений в коррупции. Затем в связи с коррупционным скандалом уволился замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

После скандала с поставкой продовольствия ВСУ по вдвое-втрое завышенным ценам стульчик вполне ощутимо зашатался под самим министром обороны Алексеем Резниковым.

Также были уволены заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря, его коллега по тому же министерству, еще один замминистра Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко.