Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 февраля 2023 14:31

На Украине прочат скорую отставку минстру обороны Резникову

Депутат Рады заявил, что Резников может возглавить минюст Украины
Сергей ГАПЧУК
На Украине прочат скорую отставку минстру обороны Резникову

На Украине прочат скорую отставку минстру обороны Резникову

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст», - написал депутат.

Он не назвал причины возможной отставки Резникова, а также пока неизвестна кандидатура нового главы минобороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года Зеленский уволил глав трех областей и представителей власти в подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что ушел в отставку заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Кирилл Тимошенко из-за подозрений в коррупции. Затем в связи с коррупционным скандалом уволился замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

После скандала с поставкой продовольствия ВСУ по вдвое-втрое завышенным ценам стульчик вполне ощутимо зашатался под самим министром обороны Алексеем Резниковым.

Также были уволены заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря, его коллега по тому же министерству, еще один замминистра Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко.