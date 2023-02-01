Аналитик Юшков предрек рост цен на бензин в США Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что в США может произойти резкий рост цен на бензин.

Дело в том, что поставщики, снабжающие Штаты нефтью и нефтепродуктами, вскоре могут переключиться на европейский рынок, что отразится на ценах на топливо. Впрочем, вероятнее всего, рост цен не окажется особенно длительным, ситуация стабилизируется за несколько месяцев. Об этом пишет Lenta.ru.

- До апреля 2022 года Россия была крупным поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, продавая в основном мазут. Многие американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в основном настроены под тяжелую сернистую нефть, которую раньше закупали в Венесуэле. Потом против этой страны ввели санкции и закупать стали у нас. Но в апреле 2022 года были введены санкции против российских нефти и нефтепродуктов, - объяснил специалист.

Также Юшков напомнил, что сейчас в США сейчас сезон ремонта НПЗ - то есть, и так наблюдается дефицит.

- Перестройка рынка, уход привычных поставщиков, могут стать причиной дополнительных проблем. В частности, можно говорить о всплеске цен на бензин, - уточнил он.

Ранее ФАН писал, что стоимость бензина в Соединенных Штатах увеличилась с начала января 2023 года на 9,2%. По данным аналитиков Bespoke Investment Group, цены на топливо в Америке достигли отметки в 3,5 доллара за галлон, и это только с начала года.

Также Life.ru сообщал, что слова президента США Джо Байдена о ценах на бензин в стране якобы в 3,19 доллара за галлон являются ложью, ведь на самом деле стоимость топлива выше почти на 20%. Такие данные публикует Американская автомобильная ассоциация. Аналитики обратили внимание на то, что топливом по стоимости ниже 3,2 доллара прошлом году могли похвастаться лишь два штата страны - Техас и Джорджия.