Джонсон призвал США поставить Киеву боевые самолеты и дальнобойную артиллерию Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал США передать Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия, об этом заявил он в ходе своего выступления в Atlantic Council.

«Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, …танки, …самолеты», - призвал экс-премьер.

«Поражение России является «жизненно важным» интересом всего Запада», - добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Джонсон заявлял, что президент России Владимир Путин добивается постепенного и медленного, однако ощутимого прогресса на Украине.

По его словам, российские войска добиваются существенного прогресса в ходе специальной военной операции на Украине, в связи с чем Великобритании и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом».