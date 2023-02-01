ЕС выделит 50 миллионов евро на покупку вакцин от коронавируса для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз готовится закупить вакцины против COVID-19 для поставки их на Украину. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные содержатся в опубликованной тендерной документации.

Уточняется, что средства на реализацию покупки будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка. Также удалось выяснить, что контракт на 50 миллионов, как предполагается, будет реализован в рамках сотрудничества между пекинской компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической компанией "Лекхим".

Также телеканал "360" сообщал про то, что Еврокомиссию призвали сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19, поскольку склады переполнены. Сейчас страны ЕС обращаются к фармкомпаниям с просьбой войти в положение и отменить часть предзаказов, сделанных еще в 2020 году, заявлял министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек.

Ранее ФАН писал, что испытания экспериментальной вакцины от вируса иммунодефицита человека Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen. Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований постановил, что препарат не был эффективен против ВИЧ.