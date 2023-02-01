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НовостиПолитика1 февраля 2023 18:43

ЕС выделит 50 миллионов евро на покупку вакцин от коронавируса для Украины

Контракт, как предполагается, будет реализован в рамках сотрудничества между пекинской компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической компанией "Лекхим"
София ГОНЧАРОВА
ЕС выделит 50 миллионов евро на покупку вакцин от коронавируса для Украины

ЕС выделит 50 миллионов евро на покупку вакцин от коронавируса для Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз готовится закупить вакцины против COVID-19 для поставки их на Украину. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные содержатся в опубликованной тендерной документации.

Уточняется, что средства на реализацию покупки будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка. Также удалось выяснить, что контракт на 50 миллионов, как предполагается, будет реализован в рамках сотрудничества между пекинской компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической компанией "Лекхим".

Также телеканал "360" сообщал про то, что Еврокомиссию призвали сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19, поскольку склады переполнены. Сейчас страны ЕС обращаются к фармкомпаниям с просьбой войти в положение и отменить часть предзаказов, сделанных еще в 2020 году, заявлял министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек.

Ранее ФАН писал, что испытания экспериментальной вакцины от вируса иммунодефицита человека Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen. Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований постановил, что препарат не был эффективен против ВИЧ.