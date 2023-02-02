Трамп призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине

Дональд Трамп выступил с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить немедленно, пока ситуация не стала еще хуже. Политик и бизнесмен уверен, что мировое сообщество должно сделать все необходимо для скорейшего прекращения боевых действий и начала мирных переговоров по успешному дипломатическому разрешению украинского кризиса.

"В настоящее время президент США Джо] Байден делает то, что, как он говорил 10 месяцев назад, приведет к третьей мировой войне, - отправляет танки на Украину, это очень плохой шаг", - отметил Трамп в видеообращении, размещенном в его социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что власти США и "коллективный Запад" в целом должны не разжигать конфликт, а помочь Москве и Киеву провести мирные переговоры и договориться хотя бы о временном прекращении огня (а уже потом перейти к консультациям о заключении полномасштабного мирного договора).

Ранее Трамп публично заявил о том, что намеревается в 2024 году побороться за то, чтобы вновь занять пост президента Соединенных Штатов. По словам Трампа, в следующем году он планирует пойти на новые президентские выборы в качестве кандидата от Республиканской партии США (впрочем, перед этим ему предстоит одержать победу во внутрипартийных праймериз, что тоже станет довольно непростой задачей).

Трамп заявил, что только он в настоящее время реально способен победить действующего американского лидера, представителя Демократической партии США Джо Байдена, а других кандидатам от республиканцев, по его мнению, это окажется попросту не под силу.