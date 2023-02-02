Австрия вышлет четырех российских дипломатов Фото: wikimedia.org

Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, которые теперь должны будут покинуть республику. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в четверг, 2 февраля, на странице австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Как отмечается в заявлении два российских дипломата «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», из-за чего «они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Что касается двух других дипломатов из числа представителей постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций (ООН), то они, как говорится в заявлении ведомства, предприняли действия, который были «несовместимы с Соглашением о штаб-квартире». «В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», - сказано в сообщении министерства.

Напомним, ранее в Австрии объясняли, почему не высылают из страны российских дипломатов, указав на то, что высылку буду совершать при несоответствии Венской конвенции.