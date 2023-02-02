Росавиация призвала авиакомпании России рассмотреть возможность возобновления прямых рейсов в страны Африки и Азии Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия намерена возобновить прямые полеты в ряд африканских и азиатских стран. С такой инициативой выступило Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщив, что российских перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации таких рейсов по направлениям, которые на сегодняшний день недоступны гражданам из-за санкционных ограничений Запада.

«Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом», - приводит РИА Новости заявление источника в авиакругах.

По данным «Коммерсанта», агентство выясняет, кто из российских перевозчиков на сегодняшний день готов начать полеты в ЮАР, Эфиопию, Непал, Намибию, Сенегал, Кению, Танзанию, а также Уганду и на Маврикий. Сообщается, что в двух авиакомпаниях заявили о готовности рассматривать любое из направлений при гарантиях сохранности их лайнеров с двойной регистрацией.