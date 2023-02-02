Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал долгом не дать ни малейшего шанса силам неонацизма на реванш, помнив уроки прошлого. Такое заявление он сделал в четверг, 2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Наш долг - помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине», - заявил зампред Совбеза РФ, который также возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы.

Медведев также заявил о необходимости поддерживать ветеранов и «равняться на них», не девая «ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь». «Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас», - отметил он.

Напомним, Сталинградская битва, которая продолжалась в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года была одной из крупнейших за Великую Отечественную войну и коренным образом изменила ход войны.