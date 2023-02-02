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НовостиПолитика2 февраля 2023 8:43

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш

Политик также заявил о необходимости помнить уроки прошлого
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал долгом не дать ни малейшего шанса силам неонацизма на реванш, помнив уроки прошлого. Такое заявление он сделал в четверг, 2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Наш долг - помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине», - заявил зампред Совбеза РФ, который также возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы.

Медведев также заявил о необходимости поддерживать ветеранов и «равняться на них», не девая «ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь». «Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас», - отметил он.

Напомним, Сталинградская битва, которая продолжалась в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года была одной из крупнейших за Великую Отечественную войну и коренным образом изменила ход войны.