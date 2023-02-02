Группа политиков Запада и Украины призывали ЕС ввести санкции в отношении Киркорова и Собчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа политиков США, Европейского союза и Украины призвали Евросоюз ввести санкционные ограничения в отношении телеведущей Ксении Собчак, певца Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого, а также американского актера Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, как они считают, поддерживают специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает брюссельский портал Euractiv.

Как передает портал, данная группа направила письмо министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму, чья страна является председателем Совета Евросоюза, заявляя о необходимости ввести ограничения против выше указанных людей.

Кроме того, политики призывают ввести ограничительные меры в отношении главы «Норникеля» Владимира Потанина, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, главы Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, экс-депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, а также в отношении экс-депутата Верховной рады Вадима Рабиновича.

По данным портала, Европейский союз уже призывали ввести ограничения в отношении данных лиц в конце прошлого года.