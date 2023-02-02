В Кузбассе до 2024 года создадут туристическую особую экономическую зону

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе до 2024 года появится первая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Вопросы развития туризма в регионе 2 февраля обсудили губернатор Сергей Цивилев и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В развитие туризма в Горной Шории - на территории Шерегеша и Междуреченска - инвесторы готовы вкладывать деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - В целом на развитие сферы туризма там планируется направить около 150 млрд рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест. Уже есть понимание, насколько существенный экономический и социальный эффект эти проекты будут иметь на развитие сибирских регионов и России в целом».

До конца 2025 года в Шерегеше собираются построить новый отельный комплекс площадью 10 тысяч кв. метров, бюджет проекта - 1,8 млрд руб. До 2031 года на курорте появится целый горнолыжный комплекс с отелями, ресторанами, спа и 7 подъемниками. Инвесторы готовы вложить в него 23 млрд. рублей.