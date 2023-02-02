В Совфеде предложили отменить штрафы для кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения Фото: "КП" Архив

Комитетом Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект, который предлагает отменить для кинотеатров административные наказания за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения. Предложение было направлено в российское правительство и помощнику президента России Максиму Орешкину.

Как пишет ТАСС, в пояснительной записке к документу говорит о необходимости рассмотреть предложение в отношении статьи КоАП РФ «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм» в этом году для «обеспечения проката кино из недружественных стран».

Отмечается, что введение моратория на данный закон поможет «сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета», обеспечит сохранность «занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов».

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в свою очередь заявил, что мораторий по этой статье говорит о случаях, когда нарушение «обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских индивидуальных предпринимателей или юридических лиц» со стороны стран, которые были признаны «недружественными» в отношении России, а также в отношении ее резидентов.

Напомним, на данный момент штраф за прокат фильма без удостоверения для юридических лиц составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.