Социолог Лепин назвал отцов, уходящих в декрет, "городской легендой, которой не особо верят" Фото: Евгения ГУСЕВА

Социолог ростовского ЮФУ и стажер программы «Гендерные исследования» ЕУСПб Александр Лепин рассказал, как в обществе относятся к отцам в декрете.

По мнению эксперта, российское общество до сих пор не готово к такому явлению, и пока к мужчинам в декрете относятся с недоверием.

Тем временем, результаты опроса центра SuperJob показали, что 43% мужчин готовы ухаживать за ребенком вместо своей жены.

А 17% работодателей подтвердили, что отправляли сотрудников-отцов в декрет.

Эксперт подчеркивает, что реальные причины, которые толкают мужчин на этот шаг, вовсе не в экономической плоскости. Подобные решения не принимаются в одиночку, это всегда сложный процесс переговоров внутри семьи и оценивается не только экономическая выгода.

- Отказаться от роли добытчика нашим мужчинам мешают гендерные стереотипы. Работодатели тоже лукавят. Они скорее заложники ситуации, которую стараются использовать в репутационных целях, - говорит Лепин NEWS.ru.

Он уверен, что некоторые папы идут в декрет, чтобы избежать увольнения, а другие – наоборот теряют профессиональные навыки.

В итоге эксперт сравнил истории про декрет для отцов с городской легендой, которую все любят выслушать, но не верят в нее окончательно.