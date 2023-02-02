Вучич побещал, что Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград не собирается вступать в Североатлантический альянс, несмотря на различные сообщения и оценки, а продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделал президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания парламента.

«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции … Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - заявил сербский лидер.

Напомним, Вучич и ранее заявлял, что Сербия не будет вступать в НАТО, указывая на память о бомбардировках Югославии в 1999 году, в ходе которых погибли по разным оценкам до 4 тысяч человек. Как заявил сербский президент, Сербия должна остаться свободной военно-нейтральной страной, которая будет самостоятельно защищать свою землю и свое небо.