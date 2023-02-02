Психолог Керецман назвала пять признаков, что в семье токсичные отношения Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог Юлия Керецман навала пять признаков, что в семье токсичные отношения. Часто мы встречаем токсичных людей и сами даже не догадываемся об этом.

Долгий контакт с такими людьми ведет к проблемам с самооценкой, а порой и домашнему насилию. Поэтому нужно вовремя определять токсичных людей и ограничивать себя.

Токсичность умело скрывается за заботой и вниманием и вычислить ее порой сложно. Но одним из признаков может быть постоянный контроль: ежедневные расспросы кто звонил, с кем была встреча. Порой подобная форма контроля переходит во вторжение в личное пространство.

Второй признак - токсичный партнер всегда пытается распоряжаться семейным бюджетом единолично.

Об абьюзе свидетельствует также любое насилие: психическое или физическое. Оскорбления, насмешки, побуждение чувства вины.

- Манипуляции — главный инструмент домашнего абьюза,— предупредила психолог в беседе со «Спорт-экспресс».

Четвертый пункт – напоминания о недостатках. Токсичность бок о бок идет с эгоизмом. А любой эгоист спешит сосредоточиться на чужих минусах, чтобы скрыть свои.

- Ревность – еще один пункт, свидетельствующий о токсичности. Это не страх потерять партнера, чаще всего это эгоизм, - отметила она.

Подобный человек будет пытаться свести все общение с другими людьми, в том числе друзьями и родными, к минимуму. Часто бывают качели: то агрессия и крики, то слова о заботе и страхе расставания.

Ранее психолог Сергей Скуратовский объяснил, как вычислить абьюзера на перовом свидании можно по его поведению и словам. Представление об этом даст его умение соблюдать личные границы, сообщает "360".