Путин прибыл в Волгоград на празднование 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг, 2 февраля, в Волгоград, где примет участие в праздновании 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

У главы государства запланировано участие в мемориальных мероприятиях. Так, президент возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, выступит с речью на концерте, после встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Российский лидер также проведет отдельную рабочую встречу с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Напомним, Сталинградская битва является одним из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между армиями Советского Союза и нацистской Германии. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.