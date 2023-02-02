ЕК создала в Гааге центр по сбору доказательств для суда над Россией

Предполагается, что центр будет координировать сбор "доказательств" действий России в Украине Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС создал "международный центр преследования за преступление агрессии в Украине".

"Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства", - отметила вон дер Ляйен.

По ее словам, создание международного центра преследования за "преступление агрессии в Украине" - это первый шаг в процессе над РФ. Предполагается, что центр будет координировать сбор "доказательств". Поддержку в работе нового органа окажет совместная команда следователей под патронажем Eurojust.

Евроюст (Eurojust) - агентство Европейского союза, взаимодействующее судебными органами. В Евроюст входят прокуроры, судьи и сотрудники полиции от каждого государства в составе ЕС.

Напомним, Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования действий России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине.

В ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге инициативу поддержали 472 депутата, против проголосовали 19, воздержались – 33.

Депутаты также призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки инициативы создания "спецтрибунала" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7 и к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций за нарушения Россией международного права в отношении Украины.