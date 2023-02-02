Врач Чистякова назвала йогурт и обезжиренный творог вредными кисломолочными продуктами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, реабилитолог и спортивный врач Александра Чистякова считает, что самыми вредными кисломолочными продуктами являются йогурт и творог.

По ее словам, в первом случае, речь идет о продукте длительного срока хранения. Дело в том, что в магазине йогурт находятся на обычных стеллажах, а не в холодильнике, то такой продукт вряд ли имеет что-то общее с настоящим йогуртом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Эти йогурты имеют искусственно синтезированный вкус, красители ...такой продукт опасен содержанием сахара и ответным скачком инсулина ... А наличие усилителей вкуса Е-добавок рискует сформировать у детей вкусовое привыкание, - предупреждает эксперт.

При этом Чистякова отнесла к вредным продуктам обезжиренный творог.

- Он может стать причиной остеопороза. Дело в том, что питание с низким сочетанием жирных кислот не дает усваиваться витамину D, а значит и кальцию, который с возрастом "вымывается" из костей, - пояснила врач.

Ране RT писал, что такие молочные продукты, как ацидофилин, сыры, творог полезны для иммунитета человека. По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, основная часть иммунной системы сосредоточена в кишечнике, а такие продукты частично доходят до него.

Тем временем Life.ru отмечает, что в феврале накапливается усталость от зимы, что сказывается на нервной системе и иммунитете. Помочь организму можно, если включить гречку в ежедневный рацион следует включить гречку, советует медик.