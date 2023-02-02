Стилисты назвали платья в стиле бохо актуальными в моде весной 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Весной 2023 года будут наиболее актуальны платья в стиле бохо, для которого характерны многослойность, легкие струящиеся ткани и игра текстур, а также платья с запахом и из трикотажа, считают стилисты.

- Обратите внимание на романтичные платья свободных силуэтов с объемными рукавами из полупрозрачного шифона, натурального хлопка и льна, - посоветовали специалисты бренда Gloria Jeans. Об этом пишет Газета.Ru.

При этом, российским модницам стоит присмотреться к платьям длины миди с эффектными разрезами от бедра и запахом, акцентирующим линию талии.

- Добавьте в гардероб яркие платья из плотного фактурного трикотажа. Наиболее универсальными являются варианты прилегающего силуэта с вырезом-каре. Оттенки-фавориты весны - насыщенный васильковый, фуксия, зеленый и оранжевый, - уточнили стилисты.

Накануне стилист Анна Скороходова рассказывала RT, что натуральный мех выходит из моды. По ее словам, ещё одним трендом нового года можно назвать глубокий красный цвет. также она посоветовала экспериментировать поклонникам спортивного стиля с цветными или кожаными пуховиками, которые можно сочетать с широкими джинсами.

Что касается мужского гардероба, то, как сообщает "Пятый канал", современные стилисты призывают знать меру. Оказалось, чаще всего мужчины ошибаются в выборе сумок. В частности, они носят спортивные рюкзаки со строгими костюмами и пальто. Еще одна ошибка - сочетание синих джинсов с классическими брогами или лакированными оксфордами.