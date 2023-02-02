Программа ОТР "Финансовая грамотность" получила награду Минфина РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минфине России определили лучшие медиапроекты по бюджетной, финансовой и налоговой грамотности.

Так, победителем среди интернет-сайтов, блогов, спецпроектов и постоянных рубрик в СМИ лучшим проектом по развитию финансовой культуры стала программа телеканала ОТР "Финансовая грамотность".

Уточняется, что награду из рук главы ведомства Антона Силуанова получила ведущая программы Ксения Падерина.

Напомним, 1 февраля 2023 года Минфин повел итоги конкурса медиапроектов, посвященного повышению финансовой, налоговой и бюджетной грамотности граждан - "ФинЗОЖ эксперт". Всего организаторы конкурса выбрали 16 просветительских проектов из более 500 заявок со всей России.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2022 года в школах вводится обязательное преподавание финансовой грамотности. При этом часовая нагрузка на учеников не увеличится, так как отдельного урока по новой дисциплине не предусмотрено. Развивать финансовую грамотность будут в рамках других, привычных для школьников предметов.