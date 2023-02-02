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НовостиОбщество2 февраля 2023 19:04

Программа ОТР "Финансовая грамотность" получила награду Минфина РФ

Награду из рук главы ведомства Антона Силуанова получила ведущая Ксения Падерина
София ГОНЧАРОВА
Программа ОТР "Финансовая грамотность" получила награду Минфина РФ

Программа ОТР "Финансовая грамотность" получила награду Минфина РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минфине России определили лучшие медиапроекты по бюджетной, финансовой и налоговой грамотности.

Так, победителем среди интернет-сайтов, блогов, спецпроектов и постоянных рубрик в СМИ лучшим проектом по развитию финансовой культуры стала программа телеканала ОТР "Финансовая грамотность".

Уточняется, что награду из рук главы ведомства Антона Силуанова получила ведущая программы Ксения Падерина.

Напомним, 1 февраля 2023 года Минфин повел итоги конкурса медиапроектов, посвященного повышению финансовой, налоговой и бюджетной грамотности граждан - "ФинЗОЖ эксперт". Всего организаторы конкурса выбрали 16 просветительских проектов из более 500 заявок со всей России.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2022 года в школах вводится обязательное преподавание финансовой грамотности. При этом часовая нагрузка на учеников не увеличится, так как отдельного урока по новой дисциплине не предусмотрено. Развивать финансовую грамотность будут в рамках других, привычных для школьников предметов.