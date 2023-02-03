Экономист Григорьев объяснил рост стоимости евро интересом крупных покупателей Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев прокомментировал ситуацию с резким укрепление евро на российской биржевой площадке.

Специалист полагает, что разбалансировка курсов доллара и евро может указывать на интерес со стороны крупных покупателей. При этом он убежден, что мировой тенденции к ослаблению доллара и укреплению евро пока нет. Об этом пишет Lenta.ru.

- Все-таки доллар, если говорить про запад, сейчас является самой привлекательной валютой для вложений, не евро, - объяснил Григорьев. - Когда начинается рост курса одной валюты ... обычно это говорит о том, что есть крупные покупатели, с наибольшей долей вероятности, это импортеры, которым в настоящее время нужны евро.

Ранее телеканал "360" напоминает, что 2 февраля евро на торгах Московской биржи превысил отмутку в 77 рублей. Как поясняли в ЦБ РФ, снижение национальной валюты связано с падением нефтяных цен.

Также RT писал про открытии первых торгов февраля. Тогда доллар и евро на Мосбирже дорожали до 70,07 и 76,1 рубля соответственно, а юань дешевел до 10,35 рубля. По мнению экспертов, в ближайшее время влияние на динамику показателей будет оказывать развитие событий в экономиках Китая и США.

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