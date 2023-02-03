Врач перечислила вызывающие отеки продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Светлана Мирная предупредила россиян, что некоторые продукты способны вызывать отеки.

При этом, к появлению отеков могут приводить заболевания сердца, почек, поражение печени, нарушение работы щитовидной железы, уточнила она. Если же говорить про продукты, то сюда относятся сыры, консервы, молочные продукты и сдоба. Об этом пишет Газета.Ru.

- Чтобы избежать задержки жидкости в организме, которая и сказывается на появлении отеков, стоит обратить особое внимание на свой рацион. К отечности приводят, например, соль и соленые продукты ... провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики, - объяснила Мирная.

Страдать от отеков могут и те, кто много ест сухофрукты, печенье, пирожные, сдобу, торты и газировку. На появление отеков влияет и алкоголь. Он нарушает водно-солевой баланс и является сильным мочегонным, уточняют "Известия".

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