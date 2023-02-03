Япония в рамках санкций запретила экспорт в РФ критически важного оборудования

Японские власти ввели в действие новые жесткие санкции против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии с 3 февраля 2023 года официально вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Данные меры приняты Токио в рамках новых жестких антироссийских санкций.

Информация о введении нового запрета содержится в документе, опубликованном министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

В частности, согласно принятому японскими властями решению, отныне запрещено ввозить в РФ из страны восходящего солнца целый ряд критически важного оборудования: в список входят ядерные материалы и оборудование для обработки радиоактивных материалов и ряда медицинских изделий.

Ранее российские власти неоднократно публично выражали сожаление в связи с недружественными шагами японских властей. В частности, Москва недовольна и тем, что Токио присоединяется к западным санкциям против РФ, а также вводит свои антироссийские рестрикции и ограничения.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова и официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, такие действия Токио делают попросту невозможным проведение каких-либо переговоров и консультаций по поводу возможного заключения российского-японского мирного договора.