NBC: США отслеживают китайский разведывательный шар на севере страны

Над США обнаружен китайский разведывательный шар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США. Соответствующую информацию распространил американский телеканал NBC, ссылаясь на официальное заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Как отмечает Райдер, по предварительны данным, разведывательный воздушный шар (или зонд), замеченный над территорией Соединенных Штатов, может принадлежать Китаю - в настоящее время американское военное командование тщательно проверяет эту информацию и уже связалось с руководством КНР. При этом одновременно Пентагон тщательно отслеживает, куда движется шар.

NBC подчеркивает, что американские военные со всей серьезностью относятся к данному инциденту и готовы к любым возможным действиям.

Кроме того, известно, что о ситуации военными уже был своевременно проинформирован президент Соединенных Штатов Джо Байден - в Пентагоне отмечают, что решение о возможном уничтожении разведывательного шара может принять исключительно хозяин Белого дома, военные подобными полномочиями не обладают (тем более, в данной ситуации подобные действия могут оказать влияние на китайско-американские отношения).