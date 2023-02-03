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НовостиПолитика3 февраля 2023 1:13

Советник Пушилина Кимаковский: российские военные берут Артемовск в огневое кольцо

В ближайшее время Вооруженные силы РФ могут приступить к непосредственному освобождению города
Александр КИСЛОВ
На Донбассе готовятся к кровопролитным и ожесточенным боям за город Бахмут (Артемовск)

На Донбассе готовятся к кровопролитным и ожесточенным боям за город Бахмут (Артемовск)

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута), на данный момент российская артиллерия контролирует все подходы к городу.

Информацию об этом распространил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский со ссылкой на свежую информацию, поступающую к нему непосредственно с линии боевого соприкосновения.

"Артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу. Союзные силы очень близки к тому, чтобы окончательно взять город в огневое кольцо", — сообщил Кимаковский в разговоре с журналистами российского информагентства РИА Новости.

Ранее Пушилин публично сообщил о том, что в настоящее время российские Вооруженные силы уже ведут бои на окраинах Бахмута (Артемовска) и есть все реальные предпосылки говорить о том, что уже в ближайшее обозримой перспективе данные населенный пункт, расположенный на Донбассе, перейдет под полный контроль РФ. Более того, вероятность такого развития событий подтверждают и западные СМИ, по информации которых Соединенные Штаты и Евросоюз настоятельно советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдать приказ о сдаче Бахмута, иначе боевики Вооруженных сил Украины могут понести в боях за этот город "поистине катастрофические и ужасающие потери".