Джо Байден предлагал Украине отдать часть территорий России в обмен на завершение СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине января текущего года руководитель ЦРУ (Центрального разведывательного управления) США Уильям Бернс якобы мог выступить с непубличным предложением к президенту России Владимиру Путину о передаче пятой части территории Украины под контроль РФ. По неподтвержденной информации, таким образом Вашингтон хотел завершить СВО РФ в рамках мирного плана, разработанного президентом США Джо Байденом.

Соответствующую информацию распространило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Кроме того, согласно информации швейцарских журналистов подобные консультации Бернс якобы вел с высшим политическим руководством Украины и лично с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Как отмечается в материале издания, для Киева предложение звучало приблизительно так: «мир за землю», а для Москвы — «земля за мир».

«Говорят, что „земля“ составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса», — отмечается в статье, в которой швейцарское СМИ ссылается на собственные источники, которые будто бы ли знакомы с ходом соответствующих политических переговоров и консультаций. Но ни к каким договоренностям сторонам в итоге прийти не удалось, российская военная спецоперация продолжается в прежнем режиме.

При этом стоит отметить, что ранее российская сторона неоднократно подчеркивала, что применительно к СВО на Украине Москве важны не столько территории, сколько люди и спасение их жизней, а также освобождение от киевского националистического режима. Неслучайно одной из целей военной спецоперации РФ, заявленных президентом Владимиром Путиным, является защита мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего жестокого геноцида со стороны боевиков украинских Вооруженных сил и неонацистских формирований.

Кроме того, свои претензии к Вашингтону возникли и высшего политического руководства Украины. В частности, речь идет о том, что власти США фактически нарушили свое обещание не обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся Украины с представителями других государств без участия киевских властей. Не исключено, что случившееся может привести к серьезным проблемам в украинско-американских двусторонних отношениях.