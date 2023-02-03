SCMP: западной оружие активно расползается с Украины в нестабильные регионы через черные рынки

Украинские военные через посредников активно распродают поступающее в страну западное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштабные поставки западного оружия и военной техники в Киев могут привести к бесконечному циклу насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами. Такое мнение высказала журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах в своей колонке, посвященной этому вопросу.

По ее словам, в настоящее время можно уже с уверенностью констатировать, что поставляемое Украине оружие в конечном счете активно "расползается" по самым нестабильным регионам мира и оказывается в руках преступных элементов и авторитарных режимов. Этому, по мнению Шах, способствует царящая на Украине коррупция, благодаря которой при желании приобрети можно практически любой образ отправленного Киеву западного оружия.

Журналист указала и на другой негативный момент, ставший реальностью из-за конфликта на Украине: теперь из-за западных военных поставок Киеву в мире рискует обостриться настоящая "гонка вооружений".

Шах заключается, что нынешняя политики Соединенных Штатов и "коллективного Запада" в целом по "накачиванию" Украины все новыми вида оружия крайне губительная для всего мира. Прежде всего, речь идет о том, что поступающее через черный рынок в нестабильные регионы мира оружие может привести к новым обострениям многих жестоких конфликтов: например, такой вариант развития событий вполне возможен и вероятен в Сирии, Афганистане и Ливии.