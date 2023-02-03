Попавший в плен боец ВСУ признался в убийстве девяти мирных жителей под Волновахой

По словам военнопленного, украинские боевики проявляют нечеловеческую жестокость в ходе боевых действий в ЛДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский рассказал российским силовикам и журналистам о том, что лично убил девять мирных жителей Донбасса. По словам украинского боевика, попавшего в плен, все произошло в марте минувшего года в городе Волноваха на территории ДНР (Донецкая народная республика).

Видео с признанием украинского военного в страшном преступлении опубликовало российского информагентство РИА Новости.

Симбирский сообщил, что осознавал, что расправляется с гражданскими людьми - это было видно по их одежде, поведению и ряду других признаков.

Семь из девяти мирных жителей Волновахи украинский боевик убил выстрелом из гранатомета по жилому дому. Симбирский утверждает, что совершить данное военное преступление ему пришлось под давлением командиров. Сейчас военнопленный полностью признает свою вину в содеянном и раскаивается.

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин. Главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, по словам главы государства, Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации защищают мирное население народных республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков украинских Вооруженных сил.