Один человек погиб при теракте в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре произошел теракт. По его словам, в результате подрыва автомобиля, по предварительным данным, погиб один человек.

Как уточнил Рогов взрыв раздался в 07:50 утра в пятницу, 3 февраля, около пятого микрорайона города.

«По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек … Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа», - написал член главного совета администрации Запорожской области в своем Telegram – канале.

Напомним, в конце декабря прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару. Как сообщил тогда Рогов, взрывы были слышны в районе промзоны и прибрежной части.