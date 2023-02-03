Россияне стали на 50% чаще нанимать репетиторов детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне стали чаще нанимать репетиторов детям. В январе 2023 года спрос на услуги специалистов вырос по сравнению с прошлым годом на 51%.

Активнее всего нанимают репетиторов перед экзаменами.

Предметы, по которым чаще всего ищут репетиторов:

Литература + 105%,

География и информатика +79%,

Русский язык +59%,

Обществознание +56%,

Химия + 51%.

Спрос растет на изучение азиатских языков. Наибольшим спросом пользуются репетиторы по китайскому языку, в январе их искали в четыре раза чаще, пишет «Газете.Ru».

А вот согласно опросу сервиса для поиска специалистов «Профи», с начала года вырос спрос на услуги репетиторов турецкого (на 100%), китайского (на 79%) и арабского (на 41%), пишет РИАМО.

В каких случаях школьнику требуется репетитор и как его выбрать, рассказала ФАН психолог и академический директор онлайн-школы Анастасии Екушевская.

Тем временем, в российских школах вводятся единые общеобразовательные программы. Закон закрепляет базовый уровень, ниже которого не могут быть даны знания ребенку, независимо от того, в какой школе он учится — в столичной или в поселке на Дальнем Востоке, в частной или в государственной, пишет газета "Известия".