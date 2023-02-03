Военный эксперт прокомментировал возможную поставку США Украине боеприпасов GLSDB Фото: REUTERS

Независимый военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщение о намерении Белого дома поставить Украине GLSDB - боеприпасы с дальностью до 150 км.

Специалист отметил, что данный боеприпас стоит «очень недорого», уточнив, что его цена примерно около 40 тысяч долларов. «Для высокоточной ракеты это на самом деле копейки. То есть сумма, конечно, большая, но это ни миллионы, ни сотни тысяч долларов», - пояснил он.

Корнев предположил, что заказ на эти ракеты был размещен еще осенью 2022 года. «Осенью шла речь о том, что есть такое GLSDB, давайте его поставим (ну, в Америке это обсуждалось). И вот, вероятно, сейчас его включают в очередной пакет помощи. Сколько их будет поставлено, пока неясно», - заявил эксперт.

По его словам, российскиt войска вынуждены держать оперативные склады «на некотором отдалении от переднего края», и их придется «отнести еще на один, а может быть, и больше часов доступности от линии соприкосновения», чтобы вывести из-под потенциального удара GLSDB.

Однако, специалист не считает, что Украине поставят «десятки тысяч этих боеприпасов». По его мнению, речь идет о сотнях.