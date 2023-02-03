Тренер по йоге посоветовал упражнение, которое снимет головную боль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподаватель хатха-йоги со стажем 30 лет и эксперт проекта RamaYoga Александр Фурашов посоветовал простое упражнение от головной боли.

Снизить интенсивность мигрени поможет поза шавасана. Для этого нужно обмотать голову бинтом, закрыть глаза и уши.

- Выпейте горячего чая, занавесьте шторы, чтобы свет не был источником раздражения, и лягте в шавасану (на спину, расслабив руки и ноги), — посоветовал преподаватель в беседе с «Газетой.Ru».

Затем нужно делать удлиненные вдохи-выдохи не менее 10 минут. Такая практика позволит снизить болевые ощущения.

Спровоцировать приступ мигрени может множество факторов. Приступ могут вызвать шоколад, бананы, жирные сыры, красное вино и шампанское, пишет ФАН.

Женщины чаще мужчин страдают мигренью. А всего от мигрени страдают порядка 15-16% населения планеты, сообщает "360".

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, с чем могут быть связаны постоянные головные боли и как определить, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту.