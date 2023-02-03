Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 7:37

Тренер по йоге посоветовал упражнение, которое снимет головную боль

Это упражнение позволит снять интенсивность мигрени
Елена АКИМОВА
Тренер по йоге посоветовал упражнение, которое снимет головную боль

Тренер по йоге посоветовал упражнение, которое снимет головную боль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподаватель хатха-йоги со стажем 30 лет и эксперт проекта RamaYoga Александр Фурашов посоветовал простое упражнение от головной боли.

Снизить интенсивность мигрени поможет поза шавасана. Для этого нужно обмотать голову бинтом, закрыть глаза и уши.

- Выпейте горячего чая, занавесьте шторы, чтобы свет не был источником раздражения, и лягте в шавасану (на спину, расслабив руки и ноги), — посоветовал преподаватель в беседе с «Газетой.Ru».

Затем нужно делать удлиненные вдохи-выдохи не менее 10 минут. Такая практика позволит снизить болевые ощущения.

Спровоцировать приступ мигрени может множество факторов. Приступ могут вызвать шоколад, бананы, жирные сыры, красное вино и шампанское, пишет ФАН.

Женщины чаще мужчин страдают мигренью. А всего от мигрени страдают порядка 15-16% населения планеты, сообщает "360".

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, с чем могут быть связаны постоянные головные боли и как определить, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту.