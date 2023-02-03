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НовостиВ мире3 февраля 2023 7:54

МИД Китая призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата

В ведомстве прокомментировали заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Китая призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата

МИД Китая призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел КНР призывает прекратить спекулировать на тему о «китайском шпионском аэростате». Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, комментируя заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что американские военные уже несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью Соединённых Штатов. Как заявил официальный пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер разведывательный воздушный шар (или зонд) может принадлежать Китаю.

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)», - заявил китайский дипломат, комментируя заявление о разведывательном воздушном шаре над США.