МИД Китая призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел КНР призывает прекратить спекулировать на тему о «китайском шпионском аэростате». Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, комментируя заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что американские военные уже несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью Соединённых Штатов. Как заявил официальный пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер разведывательный воздушный шар (или зонд) может принадлежать Китаю.

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)», - заявил китайский дипломат, комментируя заявление о разведывательном воздушном шаре над США.