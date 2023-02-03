Turkish Airlines возобновила прием оплаты российскими картами

Оплата билетов по картам российских банков в Turkish Airlines проходит, но не всегда Фото: Андрей АБРАМОВ

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила прием оплаты картами российских банков, в том числе платежных систем "Мир", Visa и Mastercard. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, платежи проходят не всегда, но в случаях отказов деньги возвращаются на счет в течение двух рабочих дней.

Россияне рассказали, что при блокировке операции иногда помогает "смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно или же использование другой карты российского банка".

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2022 года Turkish Airlines изменила для россиян правила приобретения билетов. Причиной послужила блокировка российских карт Visa и Mastercard, которая привела к проблемам в прохождении платежей.

Из-за этого российские отдыхающие могли купить билеты только по маршрутам, которые начинались или заканчивались в России. В частности, нельзя было приобрести отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну, например, в США или Испанию.