В Сирии российские военные почтили память Героя России Романа Филипова

В Сирии российские военные почтили память летчика Героя России Романа Филипова Фото: пресс-служба Минобороны РФ

На российской авиабазе «Хмеймим» состоялись памятные мероприятия по случаю пятой годовщины трагической гибели Героя России майора Романа Филипова, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В церемонии приняли участие офицеры командования и личный состав российской группировки войск в САР, а также представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после минуты молчания были возложены цветы к мемориальным бюстам Героев, погибших при выполнении специальных задач в САР.

Как отмечалось, среди них увековечен в бронзе и Герой России Роман Филипов.

Памятное мероприятие завершилось исполнением Гимна России и торжественным прохождением военнослужащих.

Напомним, 3 февраля 2018 года штурмовик Су-25СМ под управлением Романа Филипова был сбит огнем террористов с земли из переносного ЗРК. Лётчик отвел машину от жилых строений, после чего катапультировался. На земле офицер попал в окружение боевиков, был тяжело ранен и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!».