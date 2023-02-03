Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» занял стратегически важный опорный пункт в ДНР Фото: Александр КОЦ

Спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт в ходе наступления в ДНР, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое», заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что бойцы планируют продолжить наступление, так как теперь они находятся в более выгодном положении, чем ВСУ.

Глава Чечни отметил, что для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 украинских военнослужащих, на Донецком до 50, на Южно-Донецком и Запорожском более 65.

Он отметил, что Херсонском направлении огнем артиллерии в районе Херсона и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, а по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, пикапов, три РСЗО «Град», несколько гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США, радиолокационные станции обнаружения маловысотных целей 35Д6 и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.