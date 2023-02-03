Путин обсудил с Совбезом России борьбу с терроризмом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 февраля, провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Как сообщается, глава государства обсудил с членами Совбеза РФ борьбу с терроризмом, отметив при этом особую важность данной темы для внутренней безопасности.

«Обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира … Речь идет о борьбе с терроризмом», - заявил глава государства.

В ходе заседания заслушали доклад директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.