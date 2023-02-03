Президент Чехии: единственным исключением из помощи Киеву должно быть ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на Украине, об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел в интервью агентству Bloomberg.

«Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование», - сказал Павел.

Он подчеркнул, что единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

Она заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских вооруженных сил.

Также дипломат подчеркнула, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.