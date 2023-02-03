Группа Anacondaz объявила об отмене концертов в 15 городах России Фото: Телеграм-канал Anacondaz

Группа Anacondaz объявила об отмене концертов в 15 городах России. Выступления были намечены на конец февраля, март и апрель 2023 года. Музыканты сообщили об этом на официальной странице коллектива «ВКонтакте».

В сообщении подчеркнули, что концерт в Рязани и два выступления в Новосибирске перенесены на открытую дату.

Напомним, что после начала спецоперации музыканты осудили ее. Они также перенесли российский тур в 2022 году на новые даты.

Как писал сайт PERM.KP.RU, 24 июля 2022 года в Перми полицейские прервали концерт российской рэп-рок-группы Anacondaz. По словам музыканта, группа успела сыграть четыре песни, после чего на сцене появились полицейские и прервали концерт.

17 августа 2022 года лидер группы Артем Хорев сообщал, что из-за давления властей на концертные площадки и организаторов они вынуждены объявить о переносе всех своих шоу, запланированных на 2022 год в России.

Кроме того, телеграм-канал Anacondaz распространил информацию, что вместе с правозащитной группой «Агора» музыканты начинают судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми.