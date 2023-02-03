Армия России впервые с начала СВО уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в ДНР Фото: ТАСС

Вооруженные силы России впервые с начала спецоперации уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Красноармейск ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс «NASAMS» производства Норвегии», - сказано в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт в ходе наступления в ДНР.

Он подчеркнул, что бойцы планируют продолжить наступление, так как теперь они находятся в более выгодном положении, чем ВСУ.

Кроме того, представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 украинских военнослужащих, на Донецком до 50, на Южно-Донецком и Запорожском более 65.