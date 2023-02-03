Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Семену Пегову Фото: Дмитрий СТЕШИН

Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в «оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников», об этом сообщили в ведомстве.

В заявлении указано, что Пегов неоднократно посещал республики Донбасса, также является обладателем государственных наград РФ, которые, в том числе, получал лично от президента России Владимира Путина.

При этом прокуратура опубликовала только фото военкора, а его фамилию не называет.

Как писал сайт KP.RU, 23 октября 2023 года военкор Семен Пегов получил ранение в ногу. После чего он был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.

20 декабря 2022 года президент России Владимир Путин вручил Орден Мужества военкору Семену Пегову, получившему ранение во время исполнения профессиональных обязанностей в Донбассе. Журналист вышел на церемонию награждения на костылях.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».