Экономист Ларионова посоветовала не покупать доллар, а вложить деньги в золото и депозиты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В нынешней ситуации курс иностранной валюты нельзя назвать стабильным. Стоит ли хранить в ней свои деньги или же лучше отдать предпочтения другим способам?

Впервые с начала 2023 года курс евро превысил 77 рублей. Но существенных предпосылок для дальнейшего укрепления нет. На этом фоне экономист Ирина Ларионова дала советы, в какую валюту инвестировать сбережения.

Эксперт не советует переводить деньги в иностранную валюту, если нет планов отправиться за границу. Сейчас эффективнее хранить сбережения в рублях.

- На внутреннем рынке лучше держать сбережения в рублях, - говорит Ларионова Пятому каналу.

Вложение в золото считается весьма перспективным, но только на долгую дистанцию.

Доходность по государственным облигациям будет не сильно высокой, но стабильной. В таком случае, разложить средства стоит по разным направлениям, передает RT.

- Я бы советовала держать деньги на депозитах в коммерческих банках, что-то в золоте и какую-то часть денег направить на покупку финансовых инструментов, - дала совет экономист.

Аналитик Александр Багманов ответил в беседе с ФАН, чего ждать от курса золота в ближайшее время.

А тем временем, базовый сценарий предполагает, что в феврале курс доллара США по отношению к рублю сохранится в диапазоне 68–70 рублей за 1 доллар, пишет газета "Известия".